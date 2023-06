Der Immobilienverband ZIA rechnet für 2025 mit einer Lücke von bis zu 700.000 Wohneinheiten und 1,4 Millionen Wohnungssuchenden. Grund sind ausbleibende Bauprojekte wegen explodierender Baupreise und staatlicher Regelungswut. »Der Staat ist für 37 Prozent der Kosten am Produkt Wohnen verantwortlich«, sagte ZIA-Präsident Andreas Mattner der »Bild«-Zeitung laut einem Vorabbericht. In den großen Städten sind die Wohnraum-Lücken bereits gewaltig: Allein in Berlin fehlten Anfang 2023 23.177 Wohnungen (laut Empirica Regio). Damit ist die Hauptstadt trauriger Spitzenreiter. Auch in Hamburg (13.632 Wohnungen zu wenig) und in München (10.577) herrscht Notstand.