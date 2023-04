Für die Besitzer von Eigentumswohnungen könnte die bevorstehende Novellierung der Gesetze zur energetischen Sanierung von Gebäuden zu einem bösen Erwachen führen. In einer Umfrage des Bundesverbands der Immobilienverwalter gaben 87 Prozent der rund 1600 beteiligten Immobilienverwaltungen an, dass die Rücklagen nicht ausreichen, um ältere Heizungsanlagen auszutauschen. Stünden umfangreichere energetische Sanierungen zur Debatte, seien sogar 96 Prozent der Eigentümergemeinschaften überfordert. Weit über 90 Prozent der Verwaltungen gehen darüber hinaus davon aus, dass Eigentümer nicht in der Lage sein werden, deutlich höhere Rücklagen zu leisten oder sogenannte Sonderumlagen zahlen zu können.