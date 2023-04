Biontech hatte bereits angekündigt, seine Pipeline dank der Milliardeneinnahmen aus seinem Coronaimpfstoff mit weiteren Partnerschaften ausbauen zu wollen.

Mit dem China-Deal ergänzen nun die Mainzer ihr Onkologieangebot um Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, also eine neue Wirkstoffklasse. »Die Aufnahme dieser beiden ADCs in unser Portfolio stärkt unsere Immuntherapie-Pipeline und erweitert unsere Fähigkeiten in diesem Bereich«, sagte Vorstandschef Uğur Şahin.