Die britische Regierung verweigert eine Teilnahme an den Gesprächen. Verkehrsminister Grant Shapps verurteilte den Arbeitskampf als »militant« und will streikgeschädigten Unternehmen ermöglichen, kurzfristig günstige Zeitarbeitskräfte anzuheuern. Außenministerin Liz Truss, Kandidatin auf die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson, kündigte an, die Macht der Gewerkschaften zu brechen.

Selbst Labour gerät mit den Gewerkschaften aneinander

Auch die Opposition zog den Unmut der Arbeitnehmervertretungen auf sich. Nachdem Schatten-Verkehrsminister Sam Tarry von der Labour-Partei gegen den Willen von Parteichef Keir Starmer an einem RMT-Streikposten teilgenommen und die Regierungspolitik kritisiert hatte, wurde er gefeuert.