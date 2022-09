Studie der Uno-Entwicklungsagentur Lebensverhältnisse verschlechtern sich weltweit spürbar

Die Lebensverhältnisse der Menschen haben sich im Jahr 2021 in neun von zehn Ländern verschlechtert. Das geht aus dem »Index der menschlichen Entwicklung« der Uno-Entwicklungsagentur UNDP hervor. Zum zweiten Mal in Folge sei der globale Index-Wert zurückgegangen, beklagte Organisationsleiter Achim Steiner bei der Präsentation des am Donnerstag veröffentlichten Berichts. »Wir können unsere Umstände ewig in Statistiken umschreiben. Die Frage, der wir uns stellen müssen, lautet jedoch: Woran liegt es, dass wir nicht handeln?«