Der Anteil der in Armut lebenden Bevölkerung sank von 25 Prozent in den Jahren 2015 und 2016 auf 15 Prozent in den Jahren 2019 bis 2021, so der Bericht, der auf der nationalen Erhebung zur Familiengesundheit basiert. Einem Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) zufolge, der letzte Woche veröffentlicht wurde, sank die Zahl der Menschen in Indien, die in multidimensionaler Armut leben, von 55 Prozent im Jahr 2005 auf 16,4 Prozent im Jahr 2021. Nach Schätzungen des UNDP ist die Zahl der Inderinnen und Inder, die unterhalb der Armutsgrenze von 2,15 Dollar (1,90 Euro) pro Tag leben, 2021 auf zehn Prozent zurückgegangen.