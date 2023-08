Die inländische Lebensmittelinflation erreichte unterdessen 11,51 Prozent. Die Einzelhandelsinflation bei Lebensmitteln war so hoch wie seit Januar 2020 nicht mehr: Die Preise für einige der in der indischen Küche am häufigsten verwendeten Gemüsesorten, darunter Tomaten, Zwiebeln, Erbsen, Auberginen, Knoblauch und Ingwer, hätten sich in den vergangenen Monaten mehr als verdoppelt, heißt es in einer Meldung der Agentur Reuters. Erst im Juli hatte Indien ein Exportverbot für weißen Reis verhängt.