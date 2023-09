Auch US-Präsident Joe Biden sprach von einem »historischen Wirtschaftskorridor«. Verständigt haben sich darauf in einer Absichtserklärung:

die Vereinigten Staaten,

Indien,

Saudi-Arabien,

die Vereinigten Arabischen Emirate

und die Europäische Union.

Finanziert werden soll das Vorhaben unter anderem über die EU-Initiative Global Gateway. Sie sieht vor, in den nächsten Jahren bis zu 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern zu investieren. Schon jetzt geplant sind unter anderem Projekte zur Energieerzeugung mit klimaneutralem Wasserstoff in Afrika und eine neue Unterwasserkabelverbindung zum Datentransport zwischen der EU und Lateinamerika.