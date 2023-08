»Brauchen weitere spezifische Entlastungen«

Russwurm sagte, es gehe um drei Aspekte. »Erstens brauchen wir, wenn wir über Brücken reden, ein Verständnis darüber, wohin sie führen sollen, was also am anderen Ufer ist.« Man brauche eine ehrliche Bestandsaufnahme, wie die Energiekosten 2030 und danach sein würden. »Das darf kein Wunschdenken sein. Sechs Cent für Windstrom, das sind die Kosten am Fuß der Windturbine, die haben nur sehr wenig mit dem Preis für Strom zu tun, den ein Industriekunde 24 Stunden am Tag bezieht und letztlich für den kontinuierlichen Betrieb seiner Anlage zahlt.«