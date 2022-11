Europa reagiert damit auch auf milliardenschwere Programme der US-Regierung. Der Chef des Infineon-Rivalen Wolfspeed, Gregg Lowe, sagte, dank der Subventionen könne die Branche auf dem gleichen Niveau produzieren wie in Asien. Sie führten nicht zu Überkapazitäten, weil die Nachfrage etwa aus der Autobranche wachse.

Infineon hat erst vergangenes Jahr die Produktion in einem neuen Werk in Villach gestartet. Im Frühjahr kündigte der Konzern zudem den Ausbau der Fertigung in Indonesien an. Mit der angekündigten Investition in Dresden verbreitere Infineon »vorausschauend die Basis für unseren beschleunigten profitablen Wachstumskurs«, sagte Hanebeck.