»Wir sollten genau definieren, welche Haushalte wir mit welcher Maßnahme erreichen wollen«, kritisierte die Professorin, die an der University of California in Berkeley lehrt. Der deutsche Ansatz heiße: Auf jede Krise – ob Covid oder hohe Energiepreise – folge ein großes Ausgabenprogramm. Vorteil sei das klare Signal von »Wir schaffen das«, so Malmendier. »Gleichzeitig laufen wir Gefahr, dass wir ungenau zu viel Geld verpulvern. Wir wollen schließlich auch für die nächste Krise noch gerüstet sein.«