In dieser Lage werden Forderungen nach neuen staatlichen Hilfen laut. In einem Entwurf der SPD-Bundestagsfraktionsführung für die Klausurtagung am 1. und 2. September wird etwa ein ganzes Maßnahmenbündel vorgeschlagen, wie Bürger entlastet und die Energieversorgung gesichert werden können. Dazu zählen eine Gas- und Strompreisbremse, die Reform der gerade erst beschlossenen Gasumlage, notfalls der staatliche Einstieg bei Energieversorgern und Direktzahlungen an Ärmere.