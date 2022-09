Damit dürften die realen Haushaltseinkommen kräftig zurückgehen und die Kaufkraft spürbar sinken. Das dritte Entlastungspaket der Regierung dürfte diesem Rückgang zwar etwas entgegenwirken, ihn aber bei Weitem nicht ausgleichen, urteilen die Ifo-Forscher. »Der Kaufkraftverlust, gemessen am Rückgang der realen Pro-Kopf-Löhne in diesem und im kommenden Jahr um jeweils etwa drei Prozent, ist so hoch wie nie zuvor seit dem Beginn der heutigen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im Jahre 1970«, so Wollmershäuser.