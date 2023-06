Die Inflation im Euroraum hat dank sinkender Energiepreise deutlich nachgelassen. Die Verbraucherpreise legten im Mai binnen Jahresfrist nur noch um 6,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. In wichtigen Euroländern wie Deutschland, Frankreich und Italien ließ der Preisschub sogar erheblich nach.