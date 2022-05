In den Preissteigerungen zeigen sich deutlich die Folgen des Krieges in der Ukraine. Auch die Preise für Düngemittel, Stickstoffverbindungen und Getreide stiegen deutlich. Die Ukraine gehört zu den größten Getreide- und Düngemittellieferanten der Welt. Aber auch andere globale Krisen spiegeln sich in den Preissteigerungen wider: So verteuern sich Autos und Autoteile um 7,4 Prozent, wohl durch die Lieferkettenprobleme, die durch die Coronapandemie ausgelöst wurden.