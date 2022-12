Sie sieht den Kampf gegen die Inflation noch nicht als gewonnen an, will aber bei Zinserhöhungen etwas kürzertreten. Für Mittwoch haben sich die Finanzmärkte auf eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt eingestellt – auf eine neue Leitzins-Spanne von dann 4,25 bis 4,50 Prozent. Zuvor hatten die US-Währungshüter den geldpolitischen Schlüsselsatz viermal in Folge um 0,75 Prozent angehoben.

Der US-Dollar gab nach den Zahlen auf breiter Front nach. Auch die Renditen von US-Staatsanleihen gerieten unter Druck. Denn der abgeschwächte Preisauftrieb dürfte die US-Notenbank Fed in ihrer Absicht bestärken, die Leitzinsen weniger deutlich als zuletzt zu erhöhen. Die nächste Zinsentscheidung steht an diesem Mittwoch an.