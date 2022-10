Die hohe Inflation in der Türkei zieht weiter an. Im September lagen die Verbraucherpreise 83,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Das teilt das nationale Statistikamt in Ankara mit.

Analysten hatten sogar mit einer noch etwas höheren Inflationsrate gerechnet. Bereits im Vormonat hatte die Teuerung rund 80 Prozent betragen. Auf Monatssicht stiegen die Verbraucherpreise im September um gut drei Prozent. Besonders heftig ist die Entwicklung der Lebensmittelpreise, die gerade finanzschwache Haushalte hart trifft. Sie sind um gut 93 Prozent gestiegen.