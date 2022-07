So besehen wäre die Ampelregierung gut beraten, sich die Draghi-Abgabe noch einmal genauer anzusehen. Zumal sie gut in jene Solidaritätsoffensive passen würde, die Bundeskanzler Olaf Scholz unter dem Motto »You’ll never walk alone« gerade plant. Auch die FDP sollte neu denken. Die Liberalen haben dem Draghi-Konzept schnell eine Absage erteilt, weil sie aus grundsätzlichen Erwägungen gegen höhere Steuern sind.

Bald aber könnte es nicht mehr darum gehen, ob im Anti-Putin-Kampf die Steuern erhöht werden müssen, sondern welche dafür in Betracht kommen. Spätestens dann sollten sich die Liberalen fragen, ob es nicht einen Solidarbeitrag von denjenigen geben sollte, die am offensichtlichsten von Putins Energiekrieg profitieren. Oder, um es in der Sprache ihres Parteichefs Christian Lindner zu sagen: Lieber richtig besteuern als falsch besteuern.

Übrigens – besonders hoch wären die Extragewinne und Sonderabgaben bei den Betreibern von Kernkraftwerken, deren Laufzeiten verlängert würden. Ließe sich also mehr sozialer Ausgleich durch zusätzlichen Atomstrom schaffen? Schon die Frage bezeichnet eine Form von Pragmatismus, für den es in der vom Lagerdenken geprägten Politik der Republik wohl kaum einen Platz gibt.