Michael Hewson, Chefanalyst von CMC Markets UK, sagte, er erwarte, dass die Bank of England die Zinsen um mindestens einen Viertelprozentpunkt anheben werde: »Ein Leitzins von vier Prozent scheint kaum ausreichend, um den Preisanstieg zu bremsen«, sagte Hewson in einer Mitteilung an Kunden vor der Veröffentlichung der Inflationszahlen.