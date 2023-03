Niedrige Einkommen überdurchschnittlich betroffen

In Deutschland wurde die Lohnuntergrenze im vergangenen Oktober von 10,45 auf 12 Euro je Stunde angehoben, nachdem sie in der ersten Jahreshälfte noch bei 9,82 Euro gelegen hatte. Höher ist der Mindestlohn nur noch in Luxemburg mit 13,80 Euro. Etwas niedriger liegt er in Belgien (11,85 Euro) und den Niederlanden (11,75 Euro). Am niedrigsten ist der gesetzliche Mindestlohn in Ungarn (3,41 Euro) und in Bulgarien (2,41 Euro.)