Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war am Freitag im Weißen Haus in Washington zu Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden, um mit ihm unter anderem über den IRA und mögliche negative Folgen für die europäische Wirtschaft zu sprechen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist am kommenden Freitag nach Washington. Beide wollen sich einerseits dafür einsetzen, dass auch europäische Unternehmen in den USA in den Genuss staatlicher Unterstützung kommen, andererseits diskutieren Berlin und Brüssel Gegenreaktionen, um den europäischen Standort zu schützen.