Industriepräsident Siegfried Russwurm sagte, es sei gut, wenn man sich über »Lösungswege« unterhalten könne. Der Krieg mitten in Europa, Corona und in diesem Zusammenhang die Null-Covid-Politik Chinas habe die Krisen an den internationalen Energie- und Rohstoffmärkten ausgelöst und verstärkt – und mache dieses Jahr extrem herausfordernd für die deutsche Wirtschaft.