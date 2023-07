Kleiner Hoffnungsschimmer für Verbraucher in Deutschland: Nach dem jüngsten Anstieg hat die Inflation im Juli wieder etwas an Schwung verloren. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juni hatte die Jahresteuerungsrate noch bei 6,4 Prozent gelegen, nach 6,1 Prozent im Mai. Die Preissteigerungen stellen eine massive Belastung für Verbraucherinnen und Verbraucher dar. Viele schränken ihren Konsum ein – mit entsprechenden Folgen für die Konjunktur, für die der Privatkonsum eine wichtige Stütze ist.