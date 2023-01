»Die Inflationsraten werden über die kommenden Monate hinweg weiter einen fallenden Trend aufweisen«, kommentiert Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. »Es wird zunächst relativ zügig bis in den Bereich von 4 Prozent gehen«, so seine Einschätzung, vor allem weil er mit einem geringeren Anstieg der Mietpreise in den USA rechnet.