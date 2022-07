Ob in Osteuropa, Lateinamerika oder Asien – viele Notenbanken in den Schwellenländern sind derzeit hyperaktiv. Als Reaktion auf die anziehende Inflation und die Wechselkursturbulenzen haben sie in den vergangenen 13 Monaten die Zinsen drastisch erhöht. Argentinien: plus 14 Prozentpunkte. Chile: plus 9,25. Brasilien: plus 9. Tschechien: plus 6,5. Polen: plus 6,4. Kolumbien: plus 5,75. Südafrika und Philippinen: plus 1,25. Und es ist noch kein Ende in Sicht.

Starke Dosis, schwache Wirkung

Je länger die Inflation anhält, desto heftiger werden die Reaktionen. Die Fed begann mit 0,25-Punkte-Schritten und hat nun die Gangart auf 0,75-Punkte-Schritte verschärft. Die ungarische Notenbank hat zuletzt die Zinsen um einen ganzen Prozentpunkt nach oben geschraubt. Die Dosis steigt – aber die unmittelbaren Wirkungen lassen noch zu wünschen übrig.