Die Kaufzurückhaltung der Deutschen spiegelt sich auch in der von der »Bild am Sonntag« in Auftrag gegebenen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa wider: Fast jeder Zweite (46 Prozent) der mehr als tausend Befragten will an Weihnachten sparen, davon 79 Prozent an Geschenken. Mehr als jeder Dritte (36 Prozent) hat Angst, dass er seine Rechnungen im Winter nicht mehr bezahlen kann.

Aldi Nord verkürzt Öffnungszeiten

Mitte Oktober hatte der Discounter Aldi Nord angekündigt, mehrere seiner Filialen im Winter früher zu schließen. Die Öffnungszeiten »zahlreicher Märkte« würden angepasst, teilte das Unternehmen mit. Ab November würden diese Märkte um 20 Uhr schließen, hieß es. Die Maßnahme, die einen Beitrag zum Energiesparen leisten solle, gelte zunächst für die Winterzeit 2022/2023. Bisher sind viele Aldi-Nord-Märkte in Großstädten wie Hannover oder Hamburg bis 21 Uhr geöffnet.