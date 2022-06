Es gehört schon etwas dazu, sich öffentlich Gehör zu verschaffen in Zeiten, in denen die Untaten der Russen in der Ukraine oder die unerhörten Preise für Benzin und Diesel an den Tankstellen die Schlagzeilen bestimmen. Vonovia-Chef Rolf Buch ist es gelungen, indem er dem »Handelsblatt« ein Interview gab. Ihm ging es um Mieten, die künftig jährlich im Gleichschritt mit der Inflationsrate angehoben werden sollten. »Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liegt, müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen«, erklärte der Topmanager.