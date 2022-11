Die Preise steigen, viele Löhne auch. Was bedeutet das unter dem Strich? Meist wird zur Beantwortung dieser Frage der Reallohn berechnet. Aber gerade in der derzeitigen Krise steigen die Preise für verschiedene Produkte sehr unterschiedlich. Teurer wird vor allem Energie, der Anstieg hatte bereits vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine begonnen.