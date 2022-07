Der Einzelhandel in Deutschland rechnet in diesem Jahr inflationsbereinigt mit schrumpfenden Umsätzen. Der Grund: dramatisch gestiegene Energiekosten und eine insgesamt schlechte Verbraucherstimmung. »Die steigende Inflation schmälert die Kaufkraft der Kundinnen und Kunden massiv«, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in Berlin.