Die Kosten der Inflation entstehen vor allem durch einen sogenannten negativen Terms-of-Trade-Schock: Der Anstieg der Energiepreise reduziert den wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland dauerhaft, da wir ein großer Nettoimporteur von Energie sind. Unternehmen, die sehr abhängig sind von den Energiepreisen und einen geringen Finanzierungsspielraum haben, investieren weniger und könnten dauerhaft an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Bürgerinnen und Bürger, vor allem solche, die wenig Einkommen haben und nicht auf Erspartes zurückgreifen können, reduzieren ihren Konsum. Dadurch sinken die Umsätze im Einzelhandel, in der Gastronomie, in der Reisebranche und anderswo in der Wirtschaft.