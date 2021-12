Abwertung der Lira Inflationsrate in der Türkei steigt auf 21,3 Prozent im November

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will den Export des Landes ankurbeln, die Währung Lira verlor in einem Monat 30 Prozent an Wert. Doch das verteuert die Importe und treibt die Inflation immens an.