Dass sich die Inflation in Deutschland im September massiv erhöht, zeigten schon erste Daten aus den Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen etwa stieg die Jahresteuerung auf 10,1 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Anfang der 1950er-Jahre, wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf mitteilte . Im August lag sie noch bei August: 8,1 Prozent. In Bayern kletterte die Inflation sogar auf 10,8 Prozent, in Brandenburg auf 9,9 Prozent, in Baden-Württemberg auf 9,5 Prozent und in Hessen auf 9,4 Prozent.