Die Preise steigen, Monat für Monat, und zwar immer schneller. Spätestens vergangenen Herbst fiel es vielen Menschen auf, als Energieversorger Briefe verschickten, in denen sie steigende Tarife für Gas oder Strom ankündigten.

Solche Mehrkosten sind inzwischen auch bei vielen Produkten angekommen, die energieintensiv produziert oder mit teurem Sprit transportiert werden. Hinzu kommen die Lieferengpässe in vielen Branchen, großenteils ein Kollateralproblem der Coronapandemie und inzwischen auch des Kriegs in der Ukraine. Gleich, ob Autos, Bratöl, Elektronik – was selten ist, muss teurer bezahlt werden. Und verteuert dann wieder andere Produkte.