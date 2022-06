Der starke Einfluss chinesischer Staatskonzerne auf die Energieinfrastruktur in Deutschland stößt auf Kritik. Konkret geht es um ein Konsortium mit zwei Tochterfirmen des chinesischen Staatskonzerns State Grid Corporation of China (SGCC), das unlängst den Zuschlag für die Offshore-Netzanbindungsplattform Borwin 6 vor der Nordseeinsel Borkum erhalten hat. Die Anlage wandelt Strom aus Windparks auf See in Gleichstrom um, von 2027 an soll sie rund 1,2 Millionen Haushalte mit Strom versorgen.