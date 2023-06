4,2-Milliarden-Euro-Investition in Breslau geplant

Insgesamt könnten sich die Investitionen von Intel in Europa in den kommenden zehn Jahren auf 80 Milliarden Euro summieren. Am Freitag kündigte der US-Chipkonzern etwa Investitionen in ein Werk in Polen in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar an. Das Werk soll im südwestlichen Breslau entstehen und für rund 2000 neue direkte Jobs sorgen. Regierungschef Mateusz Morawiecki sprach von einer »Konsolidierung der transatlantischen Zusammenarbeit«.