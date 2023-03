Neue Kundschaft in Asien und Afrika

Russlands Ölexporte hingegen waren im Februar nur leicht rückläufig, sie sanken um 500.000 Barrel auf 7,5 Millionen Barrel pro Tag. Allerdings zeigen sich bei der Export-Struktur erhebliche Veränderungen: Vor Kriegsbeginn gingen 4,5 Millionen Barrel an Käufer in der EU, in den USA und in anderen OECD-Staaten, inzwischen sind es nur noch 600.000 Barrel. Dafür sind die Exporte nach China und Indien gestiegen. Inzwischen verkauft Moskau sein Export-Öl zu 70 Prozent an beiden Länder. Aber auch afrikanische Länder, die Türkei und nahöstliche Länder zählten zu den Kunden.