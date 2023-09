Die Unternehmen in Deutschland investieren weiterhin nur recht zögerlich. In der Folge bleibe die Kreditnachfrage schwach, berichtet der Bundesverband deutscher Banken (BdB). Eine Trendwende sei auch in der zweiten Jahreshälfte nicht zu erwarten. Das Gesamtvolumen der ausstehenden Kredite habe im zweiten Quartal mit 1140 Milliarden Euro nur 0,3 Prozent über dem Vorquartal gelegen.