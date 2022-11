Die Euro-Notenbank hat die Schlüsselzinsen zuletzt in rascher Abfolge mehrmals erhöht. Inzwischen liegt der Leitzins im Euroraum, zu dem sich Banken Geld bei der EZB leihen, bei 2 Prozent. Der an den Börsen maßgebliche Einlagenzins, den Institute für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, steht bei 1,5 Prozent. Am Markt wird geschätzt, dass beim Einlagensatz das neutrale Zinsniveau, bei dem eine Volkswirtschaft weder gebremst noch angeheizt wird, zwischen 1,5 und 2 Prozent liegt.