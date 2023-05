In Verona hat ein Mann sechs Jahre lang seine verstorbene Mutter in der Wohnung aufbewahrt und währenddessen ihre Rente kassiert. Das berichtet das Onlineportal »t-online« mit Hinweis auf einen Bericht des »Mirror«. Insgesamt habe der inzwischen 60-Jährige auf diese Weise rund 180.000 Euro erschwindelt. Den Nachbarn hatte er immer wieder erzählt, seine damals 86-jährige Mutter sei in ihr Heimatland zurückgekehrt.