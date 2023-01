Wer in Italien tanken muss, bekommt ein Problem: Ab Dienstagabend treten die italienischen Tankstellenpächter in einen 48-stündigen Streik. Sie protestieren damit gegen eine »beschämende Verleumdungskampagne« sowie die ihrer Ansicht nach schlechten Maßnahmen der Regierung in der Energiekrise, wie drei Gewerkschaften mitteilten.