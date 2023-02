Das EU-Parlament hatte am Dienstag beschlossen, dass neue Pkw ab 2035 keine Emissionen mehr in Betrieb ausstoßen dürfen, was als Aus für den klassischen Verbrennungsmotor gilt. Darauf hatten sich Kommission, Mitgliedstaaten und Parlament zuvor verständigt. Die Staaten müssen dies im EU-Rat ebenfalls billigen, was als sicher gilt. Ziel ist es, dass die EU bis 2050 klimaneutral ist.