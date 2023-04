Die G7 hatte nach Beratungen am Mittwoch in ihrer Abschlusserklärung betont, es müsse bei den Lieferketten, die während der Coronapandemie und durch den Krieg in der Ukraine immer wieder gerissen seien, mehr Diversifizierung geben. Als Beispiel wurden erneuerbare Energien genannt, um eine sichere Energieversorgung dauerhaft zu gewährleisten. Schwellen- und Entwicklungsländer sollten dabei stärker eingebunden werden. Derzeit sind viele europäische Staaten bei der Energie noch sehr abhängig von Russland, bei vielen Rohstoffen und Vorprodukten von China. Der IWF hatte zuletzt gewarnt, zunehmende politische Spannungen etwa zwischen den USA und China oder Russland und dem Westen würden die Finanzstabilität stärker als bisher gefährden. Das könne die Weltwirtschaft spürbar ausbremsen.