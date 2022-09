Der Internationale Währungsfonds legt der Europäischen Union eine baldige Reform ihrer Schuldenregeln nahe. Dies könne nicht warten, hieß es in einem am Montag veröffentlichten IWF-Blog, wenige Tage vor den Treffen der europäischen Finanzminister in Prag. Weil die Schuldenregeln coronabedingt noch bis einschließlich 2023 ausgesetzt seien, gebe es nun eine gute Möglichkeit für Veränderungen. »Diese Gelegenheit sollte nicht verschwendet werden.«