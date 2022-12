Rekordwert von 235 Billionen Dollar

In absoluten Dollar-Werten summierten sich die Verbindlichkeiten dem IWF zufolge 2021 auf den Rekordwert von 235 Billionen Dollar. Im Verhältnis zu jeweiligen Wirtschaftsleistung habe es sowohl in Industriestaaten als auch in Schwellenländern klare Rückgänge gegeben, in Entwicklungsländern dagegen einen Anstieg.