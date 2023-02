Nicht jede Chipfertigung ist innovativ

Infineon und Intel wollen in Dresden und Magdeburg neue Chipwerke bauen. Infineon will rund fünf Milliarden Euro investieren und rechnet zudem mit einer staatlichen Förderung von einer Milliarde Euro. So sollen etwa tausend neue Arbeitsplätze entstehen.

Intel baue zwar ein großes Werk, aber dort würden auch künftig keine wichtigen Entscheidungen fallen oder bedeutenden Aktivitäten für Forschung und Entwicklung angesiedelt, kritisierte der Ökonom. »Wir sollen besser Zukunftstechnologien fördern.« Die deutsche Wirtschaft brauche Innovationen, wenn sie bestehen wolle. Ein guter Ausgangspunkt wäre laut Gropp etwa, Forschung und Entwicklung zu fördern – an den Universitäten, Forschungseinrichtungen und Hochschulen, aber auch in den Unternehmen.