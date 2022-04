Westdeutschland stärker betroffen als Ostdeutschland

Von einem Lieferstopp wäre laut IWH-Berechnungen Westdeutschland insgesamt aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur deutlich stärker betroffen als der Osten des Landes: Der Rückgang der Bruttowertschöpfung würde hier 173,1 Milliarden Euro betragen, in Ostdeutschland lediglich 27,1 Milliarden Euro. Auch der Rückgang bei der Zahl der Erwerbstätigen würde im Westen mit minus 6,2 Prozent stärker ausfallen als im Osten mit minus 5,6 Prozent.

Die Bruttowertschöpfung in den Jahren 2022 und 2023 in Nordrhein-Westfalen könnte laut IWH um 40,8 Milliarden Euro zurückgehen, in Bayern um 38,6 Milliarden Euro und in Baden-Württemberg um 35,4 Milliarden Euro. In Bremen würde der Rückgang den Angaben zufolge lediglich zwei Milliarden Euro betragen, in Mecklenburg-Vorpommern sowie im Saarland 2,1 Milliarden Euro und in Sachsen-Anhalt 3,5 Milliarden Euro.