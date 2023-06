Am Dienstag hieß es noch, dass drei Kandidatinnen auf der Shortlist zur Intendantenwahl des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) stehen. Nach Kritik innerhalb der Wahlkommission ist die Liste nun auf vier erweitert worden. Die Gremiengeschäftsstelle des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders teilte am Abend in einer Erklärung mit : »Nachdem zunächst drei Kandidatinnen zur Wahl standen, wird nun ein weiterer Bewerber zur Vorstellungsrunde vor dem Aufsichtsgremium eingeladen. Es handelt sich um Jan Weyrauch (55), derzeit Programmdirektor bei Radio Bremen.«