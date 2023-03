Das Verbot stieß auf ein geteiltes Echo. Da es in Japan keine nennenswerte Chip-Produktion gebe, seien die ab Juli geltenden Beschränkungen ein Rückschlag für die dortigen Ausrüster wie Nikon oder Tokyo Electron, sagte Takamoto Suzuki, Chef-Volkswirt für China beim Finanzkonzern Marubeni.

Takahiro Shinada, Professor an der Tohoku-Universität, wandte dagegen ein, dass der Wegfall chinesischer Abnehmer durch den steigenden Bedarf in anderen Weltregionen abgefedert werde. In den USA und Europa sind zahlreiche neue Halbleiter-Fabriken geplant.