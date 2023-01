Imura sagt, dass er die Unternehmensunterlagen durchforstet, um nach Hinweisen auf Veränderungen im Geschäftsumfeld oder anderen Faktoren zu suchen, die der Markt noch nicht eingepreist hat. »Wenn ich nicht schlafe, verbringe ich meine Zeit mit Investitionen«, sagte er in einem Interview mit Journalisten von Reuters. »Ich glaube, niemand sonst in Japan verbringt so viel Zeit mit Aktien.« Auch seinen YouTube-Kanal habe er 2020 geschlossen, um sich dem Geschehen an der Börse intensiver widmen zu können.