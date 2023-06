Experten vermuten, dass manch junge Bürokraten, die angesichts solcher Arbeitsbedingungen das Handtuch schmeißen, lieber in die freie Wirtschaft gehen. Zum Beispiel zu jungen Start-up-Unternehmen.

Japan ist allerdings quer durch alle Wirtschaftszweige berüchtigt für lange Arbeitszeiten. Das Land gilt als einziges Land, in dem es für Tod durch Überarbeitung ein eigenes Wort gibt: »Karoshi«. Meist sterben die Opfer infolge chronischer Erschöpfung an Hirn- oder Herzschlag. Im Jahr 2016 hatte die Regierung erstmals ein Weißbuch mit Daten zu Überstunden zusammengestellt. Demnach gaben damals 23 Prozent der befragten Unternehmen an, dass manche ihrer Mitarbeiter auf mehr als 80 Überstunden im Monat kommen.